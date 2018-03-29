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В марте в Украине постепенно дешевеет газ
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В марте в Украине постепенно дешевеет газ 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
По данным консалтинговой группы «А-95», в Украине с 23 по 26 марта в крупных сетях автозаправочных станций наблюдалось снижение стоимости сжиженного газа от 3 до 30 копеек за литр. На АЗС компаний Marshal, Jazz Oil и «Нефтек» цена упала на 10 копеек за литр, а KLO опустила стоимость автогаза на целых 30 копеек за литр. В сетях «Олас» и «Овис» газ стал дешевле на 24 и 25 копеек за литр соответственно. На АЗС «Азовнефтепродукт», «Татнефть-АЗС-Украина» и «Кворум» заправиться можно было на 3-20 копеек за литр дешевле.
Согласно мониторингу, проведенному группой «А-95», средняя стоимость автогаза по Украине 26 марта 2018 года опустилась на одну копейку и составила 12,48 гривны за литр. Начиная с первой половины марта, оптовые цены на сжиженный газ в стране продолжают падать, несмотря на то, что на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца наблюдается рост котировок. По мнению трейдеров такая положительная динамика временная и ее можно объяснить совокупностью нескольких факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов — это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал, нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию — в некоторых сетях продажи просели на 20%», — разъяснил ситуацию один из крупных украинских трейдеров.
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