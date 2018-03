SoftBank хочет купить долю в Swiss Re за $9,6 млрд

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Акции Swiss Re AG подскочили после того, как агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что японская SoftBank Group Corp. приближается к покупке 25% швейцарского перестраховщика, оценивая компанию в 37 млрд франков ($39 млрд).

Фото: EPA/STEFFEN SCHMIDT

Основатель и гендиректор SoftBank Масаёси Сон в случае приобретения доли в Swiss Re мог бы поддержать финансы своей бизнес-империи за счет устойчивых денежных потоков от перестрахования.SoftBank ведет переговоры о покупке доли в Swiss Re по цене около 100-105 швейцарских франков за акцию, рассказали собеседники агентства. При цене на уровне 105 франков доля будет приобретена с премией в 16% к цене акций Swiss Re на закрытие 7 февраля (за день до того, как компания подтвердила сообщения The Wall Street Journal о том, что ведутся переговоры о сделке). При этом сумма сделки составит около $9,6 млрдАкции Swiss Re подскочили на 3,2% в ходе торгов в Цюрихе, а к 14:12 мск сократили рост до 2,5% и торговались по 97,56 франка за бумагу. За последние 12 месяцев акции компании прибавили около 10%. Условия потенциальной сделки точно не определены и могут измениться, и стороны могут не достичь соглашения, говорят источники Bloomberg. В прошлом месяце гендиректор Swiss Re Кристиан Мументалер заявил, что компания будет приветствовать долгосрочного инвестора. В бизнесе, где результаты могут радикально меняться от года к году, «неплохо иметь якорного инвестора», сказал он на конференции в Цюрихе.

Ссылки по теме

Японцы купят пятую часть Uber с большой скидкой Глава SoftBank ломает правила венчурного рынка SoftBank ожидает приток средств из Саудовской Аравии SoftBank ранее приобретал доли в компаниях из различных отраслей, включая производство чипов, строительство спутников и создание роботов. Как отмечала газета The Wall Street Journal, компания может попытаться предложить страховые продукты Swiss Re непосредственно потребителям, в том числе в Uber Technologies Inc., или людям, которые используют офисные пространства от WeWork Cos. Как сообщали «Вести. Экономика», японский телекоммуникационный гигант в прошлом году вложил в американский стартап по аренде офисов WeWork $4,4 млрд Softbank также стал крупнейшим акционером сервиса заказа такси Uber.SoftBank предпринял шаги и в сфере страхования жилья. В декабре прошлого года японская компания инвестировала в Lemonade Inc. — нью-йоркский стартап, который использует искусственный интеллект и ботов, чтобы минимизировать бумажный документооборот и ускорить процесс подачи заявок для арендаторов и домовладельцев.