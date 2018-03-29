Ещё
SoftBank готовится купить 25% Swiss Re за $9,6 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

SoftBank готовится купить 25% Swiss Re за $9,6 млрд 

Прайм 1 час назад
Японская телекоммуникационная компания Softbank Group ведет переговоры о покупке 25-процентной доли в одной из крупнейших мировых перестраховочных компаний — швейцарской Swiss Re AG за 9,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Стоимость Swiss Re оценивается в 37 миллиардов швейцарских франков (39 миллиардов долларов). По словам источников, SoftBank договаривается о покупке вышеуказанной доли в Swiss Re по цене от 100 до 105 швейцарских франков (от 105 до 110,6 доллара) за акцию. При этом они добавили, что финальные условия соглашения могут быть другими, или компании могут не прийти к соглашению.
В начале февраля Swiss Re подтверждала, что ведет предварительные переговоры с SoftBank, но не сообщала, о каких условиях сделки идет речь.
Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.
Швейцарский перестраховщик Swiss Re основан в 1863 году. Компания, штаб-квартира которой располагается в Цюрихе, работает более чем в 25 странах мира. Число сотрудников превышает 14 тысяч человек.
Прайм: последние новости
ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка" Иена коррекционно дорожает к доллару после падения накануне на ситуации вокруг КНДР "Россети" и дочерние компании: новая дивидендная политика - реши задачу со "звездочкой", - Аналитики компании "Атон"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»175
«Это шок»: Захарова о презентации Британии141
Число пострадавших в Кемерово возросло201
Блогер Варламов задержан в Москве269
Россия приготовила ответ США275
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение