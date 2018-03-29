Признаки жизни: Владимир Евтушенков взялся на новый проект

АФК «Система» не так давно воевала не на жизнь, а на смерть. Пессимисты прочили холдингу банкротство или как минимум долгие годы финансовой комы. Но компания Владимира Евтушенкова не только полностью расплатилась с «Роснефтью» по мировому соглашению, но уже реализует новый проект: компания планирует перезапустить комбинат «Вологодский текстиль». По данным «Ведомостей», АФК планирует выкупить 51% в компании «Контур» — ей принадлежит имущественный комплекс комбината. А вице-президент «Системы» Артема Сиразутдинова говорит, что также будет куплена доля в компании «Земство», управляющей комбинатом последние три года. Все сделки, по словам источника «Ведомостей», могут обойтись «Системе» в 1 млрд рублей и будут закрыты в течение двух месяцев.

Сейчас «Вологодский текстиль», основанный в 1936 году, переживает не лучшие времена. Проблемы у него начались летом в 2014 году, когда были остановлены производственные цеха — из-за высокой долговой нагрузки и падения спроса на продукцию. Через год в отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства. Как пояснили Forbes в ассоциации Союзлегпром, главной проблемой предприятия стала нехватка тканей. «Хлопок на 90% иностранный, производство льна сократилось на 70%, с шерстью такая же ситуация», — заявил представитель ассоциации.

По представителя «Системы» Сергея Копытова , под крылом АФК комбинат в Вологде продолжит выпускать домашний текстиль, но сфокусируется на производстве высокотехнологичных видов тканей. «Производственные мощности ткацкого оборудования составляют 5-6 млн пг. м. в год в зависимости от типов тканей, в то время как подготовительные и отделочные мощности позволяют выпускать до 20 млн пг. м. готовой ткани в год, — говорит Копытов. — Таким образом, на предприятии можно в короткие сроки существенно нарастить объемы производства технических тканей для удовлетворения растущего спрос». Со временем на базе приобретенного актива также может быть создано совместное предприятие по пошиву спецодежды. Реанимировать комбинат уже пытались группа «Тринфико» и Национальная инвестиционная компания — они станут партнерами «Системы» в проекте.

Вологодский комбинат вполне может стать «эпицентром» комплексного развития легпрома в в Пошехонье , то есть в Северном Нечерноземье, считает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин . «Наиболее благоприятные перспективы здесь имеет, скорее всего, производство инновационной продукции широкого ассортимента изо льна и смешанных видов сырья», — полагает Разбродин.

После войны

В конце прошлого года «Система» урегулировала конфликт в «Роснефтью»: компания Евтушенко согласилась выплатить нефтяному гиганту 100 млрд рублей, но для этого АФК пришлось открыть кредитную линию на 105 млрд рублей в Сбербанке под залог своего главного актива МТС

«В текущий момент, когда компания имеет высокий уровень долга, она будет очень тщательно выбирать объекты для покупки, опираясь на проекты с высокой рентабельностью», — считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . По его мнению, учитывая потенциал роста рынка спецодежды и возможности по замещению импортных тканей для ее производства, вхождение в вологодский проект выглядит вполне логичным: в ближайшие годы можно ожидать развития легкой промышленности в России за счет роста внутреннего спроса и возможностей по выходу на внешние рынки. Это же подтверждают и данные Союзлегпрома: совокупный объём производства отрасли в стоимостном выражении в 2017 году превысил 430 млрд рублей — против 290 млрд рублей в 2014 году.

«Проект может показать очень неплохие результаты, причем в ближайшей перспективе, учитывая наличие современного оборудования на предприятии. Я не исключаю, что сама «Система» начнет развивать розничное направление по пошиву одежды и у нее окажется готовый поставщик тканей. Для этого могут использоваться, как совместные проекты внутри страны, так и заключение договоров с иностранными компаниями», — заключает Зварич. По его словам, сделка на 1 млрд рублей не окажет существенного влияния на уровень долга АФК.

По словам руководителя аналитического управления «Уралсиб Кэпитал» Константина Чернышева, подобная инвестиция — нормальное движение в стратегии диверсификации источников регенерации денежных потоков холдинга. «Система» давно себя рассматривает как некий инвестиционный портфель», — говорит он. Аналитик приводит в пример «Детский мир»: АФК купила компанию, «довела ее до товарного вида», после чего провела IPO. Выбор именно текстильной отрасли выглядит логичным: «есть спрос на ткани для спецодежды, это хорошая ниша в условиях импортозамещения».

Владимир Евтушенков Рейтинг Forbes: №30 Состояние: $3500млн

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