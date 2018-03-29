«Есть угроза для вкладчиков»: самарский «АК Банк» лишили лицензии 

Центробанк лишил лицензии еще одно самарское кредитное учреждение. Речь идет об «АктивКапитал Банке».
— Решение принято из-за неисполнения учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, — говорится в приказе Центробанка.
«АК Банк» работает с 1994 года. В Самарской области у кредитного учреждения 11 офисов. Головной располагается в столице региона. Также банк имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.
По информации, опубликованной на сайте банка, в последнее время учреждение работало в сокращенном режиме.
Банк входит в систему обязательного страхования вкладов.