«Есть угроза для вкладчиков»: самарский «АК Банк» лишили лицензии

— Решение принято из-за неисполнения учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, — говорится в приказе Центробанка.

По информации, опубликованной на сайте банка, в последнее время учреждение работало в сокращенном режиме.

Банк входит в систему обязательного страхования вкладов.