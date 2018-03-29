Холодный март: рынку акций РФ и рублю не удается устоять перед внешним негативом

Рынку акций РФ и рублю пока не удается устоять перед негативом, идущим с зарубежных площадок, прежде всего американских, но пока еще стоит говорить, скорее, о коррекции на отечественных и иностранных площадках после предыдущего роста, чем о полномасштабном снижении, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.

"Действительно, в последнее время мы наблюдаем нестабильность внешних рынков. Это связано как с опасениями относительно мировой экономики, которая может потерять темп роста за счет торговых войн между ведущими экономиками, так и с негативным воздействием со стороны скандала с Facebook. Дополнительным фактором выступают опасения относительно разгона инфляции в Штатах, что может поспособствовать более быстрому подъему ставки со стороны ФРС ", — комментирует Богдан Зварич , старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Все вместе это ведет к распродажам высокорисковых активов и их удешевлению, однако пока текущая динамика укладывается в рамки коррекции, добавляет он.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ БИРЖИ

За месяц, с начала объявления президентом США Дональдом Трампом идеи введения пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, промышленный индекс Dow Jones снизился на 7%, индекс широкого рынка S&P 500 — примерно на 6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также почти на 6%.

Вслед за американскими площадками пессимизм пришел на площадки Азиатско-тихоокеанского региона и Европы. Например, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite за месяц упал более чем на 6%, а фондовый индекс паневропейской биржи Euronext 100 — на 1,62%.

Впрочем, даже на этом общем негативном фоне индекс Мосбиржи за месяц к текущему закрытию торгов потерял лишь чуть больше 2%, а индекс РТС — 4,56%.

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ БИРЖИ США Излюбленная схема президента США Дональда Трампа: «громкое заявление — шантаж — переговоры» дает свои плоды в отношении торговых партнеров США, несмотря на их крайнее недовольство, комментирует Сергей Дроздов , аналитик ГК «Финам».

Китая Так, вслед за европейскими производителями стали в прошедшие выходные свою готовность к диалогу на предмет ввозных пошлин выразил представитель МИДа Хуа Чуньин , и от того как быстро стороны придут к единому консенсусу по данному вопросу, будет зависеть дальнейшая динамика мировых фондовых рынков, замечает он. Однако рынки выражают сомнения в том, что статус-кво между Пекином и Вашингтоном будет найден в ближайшее время, в связи с чем часть денежного потока игроки предпочли перенаправить на рынок американского долга, добавляет Дроздов.

На высокотехнологический биржевой сектор Штатов сейчас дополнительно оказывают давление новости, связанные с утечкой данных пользователей Facebook. Во вторник глава компании Марк Цукерберг решил присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений. На фоне этого скандала рыночная капитализация Facebook снизилась за две недели почти на 22%, или на 95,5 миллиарда долларов.

По мнению Михаила Крылова, директора аналитического департамента компании «Golden Hills — КапиталЪ АМ», происходящее на американских рынках объясняется эволюцией технологий и появлением новых игроков на рынке. Таким образом, целый ряд «созревших» прежних лидеров падают на уровни, соразмерные прежним ожиданиям в отношении их роста и удержания клиентов при конкуренции с новыми лидерами, выходящими на IPO, например, с ZScaler, Dropbox, Alzheon, приводит пример он.

"Рост потребительских цен Америки, учтённый в котировках трежерис (долговых обязательств правительства США — ред.), равняется пока +2,06%, в то время как повышение общего ИПЦ +2,2% в год. Это значит, что в биржевом показателе инфляции открывается возможность 6%-ного падения цен к прибыли", — говорит эксперт.

"К примеру, коэффициент P/E (отношение капитализации к годовой прибыли компаний) по индексу S&P 500 составляет 24,4. Если бы компании из индекса по какой-либо причине стали выплачивать всю свою прибыль в виде дивидендов, доходность составила бы примерно 4% годовых. Для сравнения: после недавнего повышения ставки ФРС американские 10-летние гособлигации дают доходность 2,8% годовых с фактически с нулевым риском. Чем меньше разница между этими показателями, тем больше инвесторов делают выбор в пользу облигаций", — поясняет эксперт.

ВСЕГО ЛИШЬ КОРРЕКЦИЯ?

На взгляд Анны Кокоревой , замдиректора аналитического департамента «Альпари», это начало падения рынка США. Трамп затеял серьезные реформы в экономике США, которые не пройдут безболезненно; торговая война может обойтись экономике США очень дорого, а желаемый эффект так и не будет достигнут, полагает она.

Помимо этого, резкое ужесточение монетарной политики в совокупности со снижением доверия к доллару могут вызвать проблемы в первую очередь в банковском секторе США, который потянет за собой всех остальных, указывает собеседница агентства. И «пузырь», который давно сформировался на фондовом рынке США, лопнет с грохотом, резюмирует аналитик.

Впрочем, с высокой вероятностью нынешнее снижение перечисленных фондовых индексов не будет носить затяжного характера, напротив, уверен Нигматуллин. В базовом сценарии наиболее вероятен переход ключевых американских фондовых индексов в длительный широкий боковик (по S&P 500 диапазон 2550-2750 пунктов), полагает он.

Если смотреть на график индекса S&P 500, более существенным сигналом к продолжению коррекционной динамики может стать пробой им уровня 2520 пунктов, считает Зварич.

Андрей Верников. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА АКЦИЙ РФ "Неприятности американского рынка, связанные с Facebook и другими «технологичными» компаниями, разумеется, негативно влияют на наш рынок, но влияние это не очень сильное — на нашем рынке очень мало высокотехнологичных компаний", — констатирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

"Гораздо хуже для нашего рынка будет, если торговая война, начавшаяся с введением США пошлин на сталь и алюминий, наберет обороты. В этом случае темпы роста мировой экономики понизятся, и цены на нефть рухнут. Отечественные фондовые индексы на 50% состоят из акций нефтегазового сектора, и для них это будет сильным ударом", — предупреждает он.

"За последние несколько месяцев в российские активы наблюдался значительный приток иностранных денег, особенно в бумаги Сбербанка , где по сообщению (его главы Германа — ред.) Грефа до 40% free-float принадлежат американским инвесторам, что, на мой взгляд, создает риски более сильной коррекции при разрастании негативной тенденции как на внешних, так и на внутренних биржевых площадках, если эти фонды начнут фиксировать прибыль", — обращает внимание Дроздов.

В текущей ситуации основным уровнем обороны «быков» в индексе Мосбиржи является 2250 пунктов, проход которого создаст предпосылки к дальнейшему снижению к отметкам 2190-2200 пунктов, где будет решаться судьба дальнейшего движения, прогнозирует он.

Василий Карпунин, начальник отдела экспертов фондового рынка компании «БКС Брокер» , призывает посмотреть на динамику такого индикатора, как «нефть в рублях» — важного «поводыря», за которым индекс Мосбиржи ходил весь 2017 год. «Сейчас он находится около исторических максимумов, в районе 4 тысяч рублей. Учитывая то, что наш рынок почти наполовину состоит из нефтегазовых фишек, подобный рост нефти в рублях позитивен для капитализации индекса Мосбиржи», — комментирует он.

В последнее время из-за роста напряженности в геополитическом плане наблюдается некоторое отставание нашего рынка от динамики сырья, что создает пространство для локального восстановления при первых же признаках «потепления», добавляет эксперт.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

"Если азиатский и американский фондовый рынок обвалятся, то вслед за ними упадут фондовые индексы Европы, России и других стран. Кризис на главных международных фондовых площадках заденет всех игроков финансового рынка. Для рубля ситуация не будет катастрофичной, если речь будет идти только о фондовом рынке, наоборот, если вслед за фондовым рынком США обвалится доллар, то рубль укрепится", — рассуждает Кокорева.

"Однако если причиной масштабной коррекции в долларе и на рынке будет экономический кризис мировой державы, то и рублю несдобровать. Достаточно вспомнить, как отразился на рубле и российском рынке акций ипотечный кризис в США в 2018 году", — добавляет она.

Что касается пары доллар-рубль, то ей уже открыта дорога в район 59 рублей, считает, в свою очередь, Зварич.

Верников же в ближайшие недели ждет от рубля стабильности, хотя в конце мая в связи с ростом сезонного спроса на валюту рубль, по его мнению, может ослабнуть по отношению к доллару и евро примерно на 5% к текущим уровням.