Долги и дефицит не стимулируют регионы управлять собственностью

Продавать регионам ничего не хочется, а иногда просто нечего. О том, почему регионам не нужна приватизация, пишет газета «Ведомости»

На 1 февраля 2018 г. доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), на который ссылается газета. Ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация. По предварительным расчетам, продолжают авторы доклада, реструктуризация даст регионам дополнительные 400 млрд руб.

Самая существенная статья поступлений в региональные бюджеты — налоговые платежи: до 80%, из них на налог на прибыль приходится 23%, на подоходный налог — 30%.

В большинстве регионов планы по приватизации не выполняются. В Сахалинской области в 2014–2015 гг. не было доходов от приватизации вовсе, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области они незначительны. В Северной Осетии план приватизации выполнен на 2% в 2016 г., лучше всего ситуация в Якутии , где план приватизации в 2016 г. выполнен на 318%. Данных о выполнении планов приватизации регионами за 2017 г. пока нет, получить их в Минфине и Росимуществе «Ведомостям» не удалось. Прогнозируется рост и доходов, и дотаций из федерального бюджета, так что дефицит бюджета регионов в 2018 г., по оценкам Минфина, будет таким же, как и в 2017 г., т. е. около 50 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства.

Доходы регионов от приватизации в 2015–2017 гг. составили не более 2%, в основном продавали материальные и нематериальные активы Москва, Московская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ , сообщила пресс-служба Минфина. На 2018 г. по планам приватизации регионов поступления составят не более 1% доходов. Незначительна и доля в поступлениях в региональные бюджеты от продажи акций и других форм участия в капитале: в целом по России в 2015 г. — 10 млрд руб., в 2016 г. — 6,0 млрд руб., в 2017 г. — 8,5 млрд руб., сообщил Минфин.

Дефицитным регионам часто нечего продавать, недвижимость относится в основном к ведению муниципалитетов, где многие объекты, например бывшие школы, неликвидны, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах , а если продавать по заниженной стоимости, могут возникнуть вопросы у контрольных органов, скажем у Счетной палаты

По данным АКРА, 45 регионов закончили 2017 г. с профицитом, треть прироста доходов обеспечил им налог на прибыль. Совокупный долг регионов снизился на 2%.