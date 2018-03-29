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Хотите лимузин Rolls-Royce за 25 тысяч евро?
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Хотите лимузин Rolls-Royce за 25 тысяч евро? 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Для тех, у кого нет 400 или 500 тысяч долларов, но есть желание приобрести роскошный лимузин от Rolls-Royce, предлагается интересный вариант — посетить ранок поддержанных транспортных средств. Именно там можно отыскать автомобиль с расширенной колесной базой, выставленный на продажу, всего за 25 500 евро (примерно 31 500 долларов США по текущим обменным курсам).
Речь идет о модели Rolls-Royce 1984 года выпуска, основанной на Silver Spur первого поколения, которая провела большую часть своей жизни, путешествуя по дорогам в Великобритании. После чего в 2010 году была импортирована в Нидерланды (где он в настоящее время выставлена на продажу). Пробег автомобиля составляет 133 370 миль (214 638 километров). Под его капотом располагается 6,75-литровый двигатель V8. Новый Mulsanne комплектуется аналогичным двигателем, однако сильно переработанным и с двойным турбонаддувом. Версия Speed обеспечивает 530 лошадиных сил и 1 100 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться от нуля до первой сотни за 4,8 секунды и достигать предельной скорости около 306 километров в час (190 миль в час). Отмечается, что в настоящее время за 31 тысячи долларов невозможно купить даже BMW 3 Series в базовой комплектации.
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