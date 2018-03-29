Хотите лимузин Rolls-Royce за 25 тысяч евро?

Для тех, у кого нет 400 или 500 тысяч долларов, но есть желание приобрести роскошный лимузин от Rolls-Royce, предлагается интересный вариант — посетить ранок поддержанных транспортных средств. Именно там можно отыскать автомобиль с расширенной колесной базой, выставленный на продажу, всего за 25 500 евро (примерно 31 500 долларов США по текущим обменным курсам).