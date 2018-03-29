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Китай стал крупнейшим в мире потребительским рынком специализированных продуктов питания
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Китай стал крупнейшим в мире потребительским рынком специализированных продуктов питания 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Китай в настоящее время представляет собой крупнейший в мире потребительский рынок специализированных продуктов питания. Об этом сообщили в среду информагентству Синьхуа в Китайской ассоциации производителей оздоровительно-питательных продуктов.
Согласно статистике ассоциации, по итогам 2017 года объем производства оздоровительных продуктов в стране достиг 400 млрд юаней /порядка 64 млрд долл. США/.
Оздоровительные продукты относятся к специализированным продуктам, в список которых входят также молочные смеси для новорожденных, комбинированные продукты лечебного питания, продукты-пробиотики и др.
В настоящее время китайский потребительский рынок специализированных продуктов является важным звеном глобальной цепи поставок в том, что касается поставки сырья и обработки продуктов, отметил ответственный секретарь названной ассоциации Лю Сюэцун.
По его словам, за последние пять лет в стране была сформирована система управления и контроля над специализированными продуктами.
Эта отрасль, несомненно, будет развиваться в условиях более строгого контроля, и производство таких видов продуктов, как комбинированные продукты лечебного питания, станет новым направлением развития отрасли, считает собеседник агентства. -0-
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