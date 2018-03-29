Центробанк отозвал лицензию у инвестора ростовского отеля Sheraton

У самарского « АктивКапитал Банка », председатель которого собирался достроить ростовскую гостиницу Sheraton, сегодня отозвали лицензию. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В сообщении Центробанка говорится, что в марте этого года руководители и собственники «АктивКапиталБанка» начали выводить из него активы, из-за чего финансовое состояние банка резко ухудшилось и деньги вкладчиков оказались под угрозой.

— «АК Банк» систематически не исполнял федеральные законы, поэтому Банк России принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг, — сообщили представители регулятора.

С декабря 2016 года «АК Банк» являлся инвестором ростовского пятизвёздочного отеля-долгостроя Sheraton на проспекте Сиверса. Председатель банка Григорий Оганесян обещал завершить работы к маю 2018-го. Как рассказала глава департамента экономики Ростова Светлана Камбулова, бизнесмен продолжительное время не выходит на связь с горадминистрацией. Судя по всему, гостиница в ближайшие месяцы так и останется нетронутой.

Sheraton вошел в число проектов, которые чиновники хотели реализовать к ЧМ-2018, но в силу разных обстоятельств не смогли.