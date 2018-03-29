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ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской кредитной организации «Умут»
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ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской кредитной организации «Умут» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Дагестанская кредитная организация «Умут» лишена лицензии на осуществление банковских операции с 29 марта 2018 года из-за нарушения закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов.
По данным Центробанка, расчетная небанковская кредитная организация «Умут», которая зарегистрирована в Хасавюрте, неоднократно нарушала требования закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщается на сайте регулятора.
Кроме того, в конце 2017 года компания «Умут» была уличена в проведении сомнительных транзитных операций, которые создают угрозу интересам кредиторов.
В сообщении также отмечается, что Банк России уже применял в отношении РНКО «Умут» меры по надзорному реагированию. Однако руководство и владельцы кредитной организации не предприняли эффективных мер по нормализации деятельности компании.
В «Умут» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов организации приостановлены.
«Умут» не является участником системы страхования вкладов. По объему активов на 1 марта кредитная организация находилась на 533-м месте в банковской системе РФ.
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