ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской кредитной организации «Умут»

Дагестанская кредитная организация «Умут» лишена лицензии на осуществление банковских операции с 29 марта 2018 года из-за нарушения закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов.

По данным Центробанка, расчетная небанковская кредитная организация «Умут», которая зарегистрирована в Хасавюрте , неоднократно нарушала требования закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, в конце 2017 года компания «Умут» была уличена в проведении сомнительных транзитных операций, которые создают угрозу интересам кредиторов.

В сообщении также отмечается, что Банк России уже применял в отношении РНКО «Умут» меры по надзорному реагированию. Однако руководство и владельцы кредитной организации не предприняли эффективных мер по нормализации деятельности компании.

В «Умут» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов организации приостановлены.