В Новосибирской области начался бум ипотечного кредитования

В январе 2018 года жителям региона выдано ипотечных займов на 3,1 миллиарда рублей — это в два раза больше, чем в аналогичный период 2017-го. Средняя ставка по кредиту составила 9,95 процента и стала минимальной за всю историю наблюдений. По оценке специалистов, в течение года ставка менялась несколько раз, начав падение с 11,75 процента.

— Стоимость ипотечных кредитов уменьшается вслед за ключевой ставкой Банка России , которая с января 2017 года снижалась уже семь раз и сейчас составляет 7,5 процента. В каждом конкретном случае на ипотечные ставки влияет платежеспособность заемщиков, а в целом — конкуренция на рынке. В данном сегменте она очень высокая — более пятидесяти банков в Новосибирской области готовы кредитовать будущих собственников жилья, — прокомментировал тенденцию начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев

В Новосибирском отделении Сбербанка России подтвердили этот тренд. Как сообщила заместитель управляющего Елена Бородина , доля Сбербанка на новосибирском рынке ипотеки по итогам января 2018-го впервые перешагнула пятидесятипроцентный рубеж. За первые два месяца этого года более 2 200 клиентов Сбербанка в Новосибирской области смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотечного кредитования. Общий объем выданных ипотечных кредитов составил 3,7 миллиарда рублей, темп роста по отношению к аналогичному периоду 2017-го — 230 процентов.

По словам Елены Бородиной, рост ипотечного портфеля обеспечили в основном новые клиенты, которые все чаще приобретают жилье на вторичном рынке.

— Во-первых, цена квадратного метра на первичном и вторичном рынках стала почти одинаковой, тогда как раньше «первичка» была дешевле. Во-вторых, сравнялись ставки по ипотеке. Раньше те, кто покупали новое жилье, могли взять более «дешевый» кредит. Кроме того, рынок предложений «первички» существенно сузился. Застройщики не так активно вводят новые объекты, — пояснила Елена Бородина.

Банки в этом году присоединились к программе выдачи ипотеки с господдержкой. Льготная ставка составляет шесть процентов и действует три года для граждан РФ , у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, и пять лет в случае рождения третьего ребенка в тот же период. Если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребенок, срок действия льготной ставки также может быть продлен до пяти лет. При этом жилую недвижимость можно приобрести только на первичном рынке — как на стадии строительства, так и с оформленным правом собственности, в том числе с использованием средств материнского капитала.

По словам вице-президента — руководителя розничного филиала ВТБ в Новосибирске Стани-слава Могильникова, ипотека начиная с 2017-го остается одним из драйверов роста кредитного портфеля. В прошлом году в Новосибирске банк выдал 16,3 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что на 18 процентов больше, чем в 2016-м. По итогам первых двух месяцев 2018-го ВТБ в целом по стране выдал 26 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 58 миллиардов рублей, увеличив свой результат, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 43 процента.

— Ипотека приобретает все большую значимость в банковском секторе и жизни наших клиентов. Этому способствуют снижение ставки и программы ипотеки с господдержкой. От ставки в два знака нам нужно уже отвыкнуть, — отметил Станислав Могильников . Он уточнил, что в начале 2018 года доли ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье в целом по стране сравнялись. В Новосибирке спрос смещается в сторону готового жилья. Средняя сумма кредита для Москвы и области составила 3,7 миллиона рублей, для других регионов — 1,8 миллиона, в Новосибирске — 1,5-1,6 миллиона рублей.

В этом году банки проводят акции со сниженными ставками по ипотеке. Некоторые финансовые учреждения предлагают клиентам кредиты стоимостью от 8,8 процента годовых. Появились совместные с партнерами-застройщиками программы, предлагающие ипотеку по ставкам от шести процентов годовых. По данным экспертных опросов, которые ежеквартально проводит Банк России в Новосибирской области, снижения объемов ипотечного кредитования банки не ожидают. Больше половины кредитных организаций прогнозирует, что спрос останется на нынешнем уровне, меньшая часть — что он увеличится во втором квартале этого года.

Комментарий

— Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25 процента, тем самым дав указание о дальнейшем уменьшении в нынешнем году. Учитывая риторику ЦБ, мы ждем, что на заседании совета директоров 27 апреля будет объявлено о понижении ставки на 25 базисных пунктов. При таком подходе не исключено, что в перспективе ЦБ понизит ставку ниже нашего ориентира в семь процентов. Вероятно, это произойдет еще дважды — до уровня 6,75 процента в июне 2018 года. Но у нас вызывает беспокойство тот факт, что быстрое снижение ставки может ограничить способность регулятора реагировать на возможный инфляционный шок. Мы приветствуем более осторожный подход к понижению ставки.

Справка «РГ»

По данным Сибирского ГУ Банка России, в 2017 году жители Новосибирской области получили более 27 тысяч ипотечных кредитов (рост к 2016 году — 30 процентов) на сумму около 47 миллиардов рублей. На долю ипотеки пришлась примерно четверть выданных розничных кредитов.