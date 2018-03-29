ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Умут»

город Хасавюрт, «В деятельности ООО РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО РНКО «Умут»» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов», — говорится в материалах регулятора. Банк России с 29 марта отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Умут» Дагестан ), сообщает ЦБ. Организация не является участником системы страхования вкладов.

В отношении организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, а руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.