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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Умут»
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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Умут» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 29 марта отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Умут» (город Хасавюрт, Дагестан), сообщает ЦБ. Организация не является участником системы страхования вкладов.
«В деятельности ООО РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО РНКО «Умут»» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов», — говорится в материалах регулятора.
В отношении организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, а руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 марта 2018 года НКО занимала 533-е место в банковской системе России.
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