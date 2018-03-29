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Иена коррекционно дорожает к доллару после падения накануне на ситуации вокруг КНДР
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Иена коррекционно дорожает к доллару после падения накануне на ситуации вокруг КНДР 

Прайм 1 час назад
Курс доллара к иене вновь снижается после того, как доллар резко подорожал по отношению к японской валюте в среду на оптимизме инвесторов относительно попыток урегулирования политической напряженности в Восточной Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене снижался до 106,43 иены за доллар со 106,84 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2329 доллара за евро с 1,2309 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,12% — до 89,95 пункта.
В среду валютная пара доллара и иены закрыла торги в плюсе на 1,4%, что стало самым значительным ростом за последние полгода. Иена ослабла на фоне надежды инвесторов на то, что геополитическая напряженность на Дальнем Востоке может в скором времени завершиться, а вопрос ядерной программы Северной Кореи близок к решению.
МИД Китая в среду подтвердил приверженность северокорейского лидера Ким Чен Ына денуклеаризации. Его неофициальный визит в Китай продолжался с воскресенья до среды. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил со слов председателя КНР Си Цзиньпина, что Ким Чен Ын с нетерпением теперь ждет встречи с Трампом.
Японская газета Asahi при этом сообщила о подготовке саммита между правительствами Японии и КНДР и встрече Ким Чен Ына с японским премьер-министром Синдзо Абэ в июне.
Японская иена, как правило, дорожает как надежный актив во времена геополитической напряженности и, наоборот, дешевеет при отсутствии такой угрозы.
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