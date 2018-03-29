Иена коррекционно дорожает к доллару после падения накануне на ситуации вокруг КНДР

Курс доллара к иене вновь снижается после того, как доллар резко подорожал по отношению к японской валюте в среду на оптимизме инвесторов относительно попыток урегулирования политической напряженности в Восточной Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене снижался до 106,43 иены за доллар со 106,84 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2329 доллара за евро с 1,2309 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) уменьшался на 0,12% — до 89,95 пункта.

В среду валютная пара доллара и иены закрыла торги в плюсе на 1,4%, что стало самым значительным ростом за последние полгода. Иена ослабла на фоне надежды инвесторов на то, что геополитическая напряженность на Дальнем Востоке может в скором времени завершиться, а вопрос ядерной программы Северной Кореи близок к решению.

Японская газета Asahi при этом сообщила о подготовке саммита между правительствами Японии и КНДР и встрече Ким Чен Ына с японским премьер-министром Синдзо Абэ в июне.

Японская иена, как правило, дорожает как надежный актив во времена геополитической напряженности и, наоборот, дешевеет при отсутствии такой угрозы.