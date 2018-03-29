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ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка
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ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО КБ «Лайтбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Проблемы у ООО КБ «Лайтбанк» возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) ООО КБ «Лайтбанк» и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности", — заявили в ЦБ.
Уточняется, что Центробанк неоднократно применял в отношении Лайтбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.
По величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 425 место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у "АктивКапитал Банка".
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