ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

"Проблемы у ООО КБ «Лайтбанк» возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) ООО КБ «Лайтбанк» и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности", — заявили в ЦБ.

Уточняется, что Центробанк неоднократно применял в отношении Лайтбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.

По величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 425 место в банковской системе России