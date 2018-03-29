Калужане предпочли поздравления онлайн, пока вся страна поздравляла «голосом» 

В День защитника Отечества и Международный женский день абоненты Tele2 в Калужской области совершили более 4,6 млн звонков общей длительностью почти 10 млн минут и отправили около 1 млн сообщений. В среднем это на 16% меньше, чем в прошлом году. Однако на фоне общего снижения популярности сообщений и голосовых вызовов выросло число поздравлений в социальных сетях и мессенджерах. — По сравнению с прошлым годом объем использованного калужанами интернет-трафика в праздники вырос более чем вдвое и составил 246 Тб. И ситуация не удивляет, ведь данный канал открывает много новых возможностей, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий. — Я, например, использовал в основном видеозвонки в WhatsApp. Это и удобнее, и выгоднее, а главное, приятнее. В целом по России в сети Tele2 количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта выросло по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн Всего в эти дни клиенты оператора проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты. В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей — именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS. Рекордный рост показал интернет-трафик, который в целом по России увеличился более чем в два раза. При этом абоненты Tele2 одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как 23 февраля, так и 8 марта. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали жители столичного региона — на их долю пришлось почти 20% от всего трафика, скачанного в праздничные дни. По сравнению с аналогичными днями прошлого года объем потребленного интернет-трафика в Москве и Московской области увеличился более чем в три раза.