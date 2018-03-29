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Трейдеры предупреждают о росте цен на бензин до 5 рублей на литр к лету
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Трейдеры предупреждают о росте цен на бензин до 5 рублей на литр к лету 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами ("Совет по товарным рынкам", СПРТ) предупредила автовладельцев о сокращении поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний, что в свою очередь может спровоцировать рост цен на бензин для конечных потребителей, пишет РБЦ со ссылкой на заявление организации.
В частности, ассоциация предупреждает, что начиная со среды, 28 марта, оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже достигли своего исторического максимума за период торгов начиная с 2012 года.
Цены на топливо на московских площадках также подбираются к историческим максимумам.
С начала марта литр бензина сорта АИ-92 вырос в цене на 7,84%, с начала года — на 8,84%. Что касается сорта АИ-95, то он подорожал на 9,53% и на 11,96% соответственно.
Как предупреждает ассоциация, если эта тенденция продолжится, то уже к летнему сезону, через три месяца, цены на российских автозаправках вырастут до 5 рублей за литр топлива. А независимые АЗС, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз, и вовсе могут перестать продавать топливо.
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