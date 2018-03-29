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Канадка сыграла в лотерею на совершеннолетие и обеспечила себя на всю жизнь
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Канадка сыграла в лотерею на совершеннолетие и обеспечила себя на всю жизнь 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Канады выиграла пожизненное обеспечение, купив лотерейный билет на свое совершеннолетие. Об этом сообщил новостной портал BBC News.
Шарли Лагарде (Charlie Lagarde) из провинции Квебек впервые купила себе бутылку шампанского и лотерейный билет со стирающимся слоем, чтобы отметить совершеннолетие. Билет оказался выигрышным, и девушке предложили два варианта: забрать сразу один миллион канадских долларов (примерно 44,3 миллиона рублей) или взамен получать тысячу канадских долларов (около 44,3 тысячи рублей) каждую неделю до конца жизни.
Посоветовавшись с финансовым консультантом, Лагарде приняла решение получать по тысяче долларов в неделю, так как эта сумма не будет облагаться налогом.
Лагарде призналась, что планирует потратить выигрыш на путешествия и образование. «Я хочу выучиться на фотографа. Моя мечта — снимать для журнала о путешествиях», — рассказала она.
21 марта сообщалось о сотруднике автозаправки, вернувшем клиенту выигрышный лотерейный билет на один миллион долларов, который тот случайно обронил. Неизвестно, наградил ли счастливчик порядочного работника АЗС.
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