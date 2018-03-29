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В феврале банки выдали новых кредитов более чем на полтриллиона рублей
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В феврале банки выдали новых кредитов более чем на полтриллиона рублей 

Российская Газета 43 минуты назад
Розничное кредитование в России продолжает расти невиданными темпами. Как сообщило "Российской газете" Объединенное кредитное бюро (ОКБ), в феврале этого года было выдано 2,72 миллиона новых кредитов общим объемом в 516,18 миллиарда рублей.
Всего же за два первых месяца текущего года банки выдали 5,52 миллиона новых кредитов почти на 970 миллиардов рублей.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28 процентов, а объемы кредитования — на 65 процентов", — отмечают специалисты ОКБ.
Лидером по темпам роста количества и объемов новых кредитов в феврале остался сегмент кредитных карт. За прошедший месяц было выдано 763,77 тысячи новых карт с общим лимитом в 58 миллиардов рублей. При этом средний лимит по карте увеличился за год более чем на треть: с 58 тысяч до 76 тысяч рублей.
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