В феврале банки выдали новых кредитов более чем на полтриллиона рублей

Розничное кредитование в России продолжает расти невиданными темпами. Как сообщило "Российской газете" Объединенное кредитное бюро (ОКБ), в феврале этого года было выдано 2,72 миллиона новых кредитов общим объемом в 516,18 миллиарда рублей.

Всего же за два первых месяца текущего года банки выдали 5,52 миллиона новых кредитов почти на 970 миллиардов рублей.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28 процентов, а объемы кредитования — на 65 процентов", — отмечают специалисты ОКБ.

Лидером по темпам роста количества и объемов новых кредитов в феврале остался сегмент кредитных карт. За прошедший месяц было выдано 763,77 тысячи новых карт с общим лимитом в 58 миллиардов рублей. При этом средний лимит по карте увеличился за год более чем на треть: с 58 тысяч до 76 тысяч рублей.