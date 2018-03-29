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Рейсы за 1 тысячу рублей пустят от Москвы до Костромы
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Рейсы за 1 тысячу рублей пустят от Москвы до Костромы 

Kostroma.Today 33 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Из Москвы до Костромы организован еще один ежедневный автобусный рейс, узнал KOSTROMA.TODAY. Автобусы начнут ездить с автостанции «ВДНХ» с 30 марта.
По информации ГУП «Мосгортранса», рейсы будут отправляться из Москвы ежедневно в 20 часов 30 минут. Время в пути, правда, не радует — около 7 часов.
Стоимость билета — 1 тысяча рублей.
С автостанции ВДНХ до Костромы можно доехать и другими автобусами. Они выезжают в 7 часов 30 минут, 9 часов 30 минут, 11 часов 15 минут, 13 часов 30 минут, 15 часов 15 минут, 21 час 30 минут и 23 часа 15 минут.
Автостанция ВДНХ в Москве находится на улице Шарля де Голля рядом со станцией метро «ВДНХ».
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