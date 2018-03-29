Рейсы за 1 тысячу рублей пустят от Москвы до Костромы

Из Москвы до Костромы организован еще один ежедневный автобусный рейс, узнал KOSTROMA.TODAY. Автобусы начнут ездить с автостанции «ВДНХ» с 30 марта.

По информации ГУП «Мосгортранса», рейсы будут отправляться из Москвы ежедневно в 20 часов 30 минут. Время в пути, правда, не радует — около 7 часов.

Стоимость билета — 1 тысяча рублей.

С автостанции ВДНХ до Костромы можно доехать и другими автобусами. Они выезжают в 7 часов 30 минут, 9 часов 30 минут, 11 часов 15 минут, 13 часов 30 минут, 15 часов 15 минут, 21 час 30 минут и 23 часа 15 минут.

Автостанция ВДНХ в Москве находится на улице Шарля де Голля рядом со станцией метро «ВДНХ».