В Краснодарском крае запустят первый в регионе цех по производству водорастворимых удобрений

Ранее было заключено трехстороннее соглашение между администрацией Краснодарского края , администрацией муниципалитета и ООО «ЕвроХим-БМУ» на инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. После этого строительство цеха стало возможным. Общий объем привлеченных инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региона. Производство обеспечит выпуск импортозамещающей продукции — водорастворимых удобрений. По словам вице-губернатора Василия Швеца, проект предусматривает общий объем инвестиций около 20 миллиардов рублей. Первая очередь — новый цех — начнет работу в самое ближайшее время. «ФедералПресс» напоминает, что на Казанском вертолетном заводе открыт новый цех гальванического производства.