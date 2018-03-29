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В Краснодарском крае запустят первый в регионе цех по производству водорастворимых удобрений
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В Краснодарском крае запустят первый в регионе цех по производству водорастворимых удобрений 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее было заключено трехстороннее соглашение между администрацией Краснодарского края, администрацией муниципалитета и ООО «ЕвроХим-БМУ» на инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. После этого строительство цеха стало возможным. Общий объем привлеченных инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региона.
Производство обеспечит выпуск импортозамещающей продукции — водорастворимых удобрений. По словам вице-губернатора Василия Швеца, проект предусматривает общий объем инвестиций около 20 миллиардов рублей. Первая очередь — новый цех — начнет работу в самое ближайшее время.
«ФедералПресс» напоминает, что на Казанском вертолетном заводе открыт новый цех гальванического производства.
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