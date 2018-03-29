ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка» 

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Посол России обвинил США в ожидании повода для высылки дипломатов

Центробанк отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

Совладелец «Зимней вишни» предложил жителям решить, что будет на месте ТЦ