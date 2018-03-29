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ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»
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ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»
Говорит Москва
1 час назад
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По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, на 1 февраля «
АктивКапитал Банк
» занимал 116-е место в банковской системе
России
.
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