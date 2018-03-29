Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку»

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Почта банк отказался от исковых требований к " Тинькофф банку " по спору о товарном знаке «Лето». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почта банка.

"Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку» в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего Почта банку", — сказали в пресс-службе.

Соответствующий отказ от исковых требований принят и утвержден Арбитражным судом города Москвы.

Договор между банками предоставляет право «Тинькофф банку» использовать бренд «Лето» на территории Санкт-Петербурга Ленобласти при оплате вознаграждения в пользу Почта банка, добавили в пресс-службе, не уточнив сумму вознаграждения за использование товарного знака.

В феврале Почта банк подал иск на «Тинькофф банк», подробности иска не раскрывались.