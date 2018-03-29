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Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку»
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Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку» 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку" по спору о товарном знаке «Лето». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почта банка.
"Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку» в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего Почта банку", — сказали в пресс-службе.
Соответствующий отказ от исковых требований принят и утвержден Арбитражным судом города Москвы.
Договор между банками предоставляет право «Тинькофф банку» использовать бренд «Лето» на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти при оплате вознаграждения в пользу Почта банка, добавили в пресс-службе, не уточнив сумму вознаграждения за использование товарного знака.
В феврале Почта банк подал иск на «Тинькофф банк», подробности иска не раскрывались.
Почта банк, созданный на основе "Лето банка", владеет данным торговым знаком. «Тинькофф банк», в свою очередь, запустил продуктовую линейку Letocard.
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