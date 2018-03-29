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Оптоволоконная сеть будет протянута до большего числа деревень Синьцзяна
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Оптоволоконная сеть будет протянута до большего числа деревень Синьцзяна 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Оптоволоконная сеть будет протянута до большего числа бедных деревень Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. Об этом сообщили местные власти.
С 2016 г. центральное правительство выделило АР средства в размере 1,07 млрд юаней /170 млн долларов США/, а коммерческие структуры — 2 млрд юаней на установку оптоволоконных кабелей в сельской местности Синьцзяна.
Сообщается, что к концу 2017 г. более 2,800 деревень получили доступ к оптоволоконной сети, и еще 2,746, включая 1,962 деревни с условиями крайней нищеты, получат его в этом году.
Установка широкополосного интернета увеличит скорость интернета до 12 Мбит/с и позволит жителям деревень осуществлять покупки на платформах электронной коммерции и смотреть видео в HD качестве.
В 2016 г. Китай начал реализацию проекта по установке волоконно-оптических технологий в более чем 100 тыс. деревень по всей стране, включая 31 тыс. обедневших деревень.
Кампания была профинансирована за счет средств государственного и частного секторов в размере 30 млрд юаней. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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