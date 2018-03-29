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Россиянам простили 2,2 триллиона рублей долга
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Россиянам простили 2,2 триллиона рублей долга 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По просроченным кредитам.
За 2017 год сумма списанных безнадежных долгов россиян достигла 2,2 триллиона рублей, что на 16% больше аналогичного показателя предыдущего года. По данным Федеральной службы судебных приставов, к закрытию 16,9 миллиона исполнительных производств привело отсутствие средств у должников, передает "Уралинформбюро".
Увеличение числа «безнадежных» списаний вызвано ростом кредитования населения и падением его реальных доходов. По статистике ЦБ РФ, объем розничного кредитования за прошлый год прибавил 13% и достиг 12 триллионов рублей. При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 1,7%, приводят данные Росстата "Известия".
Кроме того, в ФССП признают достаточно низкую эффективность работы приставов — сотрудников мало, а исполнительных производств очень много. Поэтому им проще массово списывать долги, чем подолгу возиться с каждым делом. На сегодня суды снимают с россиян долговое бремя в 90% случаев.
Cредняя безнадежная задолженность за год выросла аж на 34% и составила порядка 1,7 миллиона рублей. А число потенциально несостоятельных заемщиков к марту 2018 года, по данным Объединенного кредитного бюро, достигло 702,8 тысячи человек. Все это может привести к пятикратному увеличению числа банкротств физических лиц в ближайшие два года, предупреждают юристы.
В сложившейся ситуации кредитные организации вынуждены ужесточать политику выдачи займов населению.
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