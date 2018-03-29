Покупательское обострение: пять самых бесполезных расходов в марте

Март — время каникул и выхода в свет флагманских моделей телефонов. Люди чаще бывают в торговых центрах, а значит, и тратят больше денег. Телеканал «МИР 24» решил узнать, на что попусту тратятся жители России в данный период.

Первое в списке — лотерейные билеты. Именно их продажи начинают почему-то расти. Сейчас рынок лотерей в стране оценивается примерно в 20 миллиардов рублей.

Уловки маркетологов

Будь начеку в магазине

Вторая строчка — еда в кинотеатрах. В это время на попкорне, газировке и сладостях предприниматели зарабатывают больше, чем на продаже билетов. Ежегодно в России покупают более 100 миллионов порций попкорна на сумму около 30 миллиардов рублей.

Вместе с расходами на кино в марте растут расходы и на другие электронные развлечения. На третьем месте — игры в мобильном приложении. Даже в бесплатных играх бывают вещи, за которые нужно заплатить, чтобы получить преимущества или перейти на следующий уровень. Это психологический трюк.

Кроме того, в марте один из крупнейших производителей телефонов выпустил новый флагман. Интернет-магазины зарабатывают не только на покупателях этого смартфона, но и на желающих получить товар как можно быстрее. А быстрая доставка стоит в два раза дороже.

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