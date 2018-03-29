Финансирование здравоохранения Волгоградской области увеличилось на 21%

Финансирование гарантий здравоохранения по линии ТФ ОМС в текущем году вырастет на 21%, по сравнению с 2017 годом, т.е. на 4,7 миллиарда рублей.

«Общий объем направляемых на медицину средств составит около 27 миллиардов рублей», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации. Основная часть средств пойдет на оказание бесплатной медпомощи. Еще часть денег направят на увеличение зарплаты врачам, медсестрам и младшим медработникам, т.е. на выполнение майских указов Владимира Путина . Кроме того, средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник, а также на проведение текущих ремонтов и оплату коммунальных услуг.

Добавим, что в 2018 году впервые область получила из федеральной казны 300 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и повышение доступности первичной медпомощи жителям сел.