В январе-феврале 2018 года внешний товарооборот Внутренней Монголии приблизился к 15 млрд юаней

Хух-Хото, 29 марта / Синьхуа / — В январе-феврале 2018 года внешний товарооборот автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ составил 14,93 млрд юаней /около 2,37 млрд долларов США/, увеличившись на 5,2 проц. по сравнению с показателем того же периода 2017 года. Об этом сообщила местная таможня.

В частности, экспорт Внутренней Монголии вырос на 7,4 проц. до 5,4 млрд юаней, а импорт — на 4 проц. до 9,53 млрд юаней.

Основными торговыми партнерами Внутренней Монголии по итогам первых двух месяцев этого года остались Монголия и Россия с товарооборотом в 3,32 и 3,07 млрд юаней, при снижении на 3,2 и 3,6 проц. соответственно.

В то же время товарооборот Внутренней Монголии с Нидерландами Вьетнамом выросли в 4,7 и 2,1 раза соответственно.

Продукция машиностроения и электроники, сельхозпродукция, сталь, высокотехнологичная продукция, одежда и фурнитура для одежды остались основными статьями экспорта Внутренней Монголии. В январе-феврале текущего года объем экспорта этих пяти видов продукции из автономного района составил 5,26 млрд юаней — это 97,4 проц. от общего объема экспорта района. -0-