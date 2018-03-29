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Ликвидация аварийного жилфонда Якутии потребует более 90 млрд рублей
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Ликвидация аварийного жилфонда Якутии потребует более 90 млрд рублей 

ТАСС 18 минут назад
ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС /. Полная ликвидация аварийного и ветхого жилья в Якутии требует финансирования в размере более 90 млрд рублей, заявил в четверг на заседании правительства региона и. о. министра экономики Якутии Денис Белозеров.
"В настоящее время ликвидировано только 40% аварийного жилья. Для полного расселения аварийного жилфонда необходимо более 90 млрд рублей. В 2018 году в рамках пилотного проекта правительство региона выделит около 500 млн рублей. Будет введено не менее 520 тыс. кв. метров жилья", — сказал Белозеров.
Он отметил, что с 2013 по 2017 годы Якутия реализовала одну из самых масштабных в стране программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилфонда.
"За пять лет в 43 районах расселено около 29 тыс. человек из 11 тыс. аварийных домов общей площадью 490 тыс. кв. метров", — сказал и. о. министра.
Общий объем финансирования программы составил 29,6 млрд рублей, добавил он.
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