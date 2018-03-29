СМИ: батальон «Азов» лишился финансовой поддержки США

В законопроекте о бюджете США внесены изменения, касающиеся финансовой помощи Украине . Теперь никакие средства, сообщило издание The Hill, не могут быть направлены батальону «Азов».

Военное формирование в документе обозначено как противоречивое и ультранационалистическое.

Последние три года законопроекты о расходах содержали запрет на направление военной помощи «Азову», однако положение обычно снимали перед ежегодным утверждением бюджета.

Обновленный проект закона предусматривает, что «никакие средства не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону „Азов“.

»Азов» — один из добровольческих батальонов, финансирование которых ранее шло из частных источников. Минобороны Украины предложило таким полкам войти в отряды ВСУ, чтобы исключить существование незаконных вооруженных формирований в стране.