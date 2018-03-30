Продажи автомобилей гражданам простимулируют на три миллиарда рублей

Правительство России приняло проект распоряжения о распределении субсидий на текущий год на стимулирование производства и реализации продукции автомобилестроения и на развитие лёгкой промышленности, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как следует из проекта, Правительство планирует выделить 3 миллиарда рублей на увеличение продаж автомобилей физическим лицам, 4 миллиарда рублей на стимулирование реализации колёсных транспортных средств по лизингу, 500 миллионов рублей на развитие производства автомобилей на территории Дальнего Востока.

Ещё 2,5 миллиарда рублей планируется направить на стимулирование продаж техники, которая работает на природном газе.

В свою очередь, на развитие организаций лёгкой промышленности Правительство потратит 700 миллионов рублей, на поддержку работы отечественных производителей камвольных и поливискозных тканей — 500 миллионов рублей.

Кроме того, 1 миллиард рублей планируется направить на уменьшение долговой нагрузки организаций лёгкой промышленности.