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Более 3 млрд руб. выделило правительство РФ на реализацию программы «Цифровая экономика»
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Более 3 млрд руб. выделило правительство РФ на реализацию программы «Цифровая экономика» 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях в размере более 3 млрд руб. в целях обеспечения реализации планов мероприятий по направлениям программы «Цифровая экономика РФ». Об этом сообщает сайт правительства.
«Подписанным распоряжением главным распорядителям средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России в размере 3040,4 млн руб. на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» программы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средства предоставляются в рамках реализации государственных программ «Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».
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