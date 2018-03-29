СМИ: КНДР ждет $20-50 млрд от налаживания связей с Японией

Согласно источникам издания, в КНДР выпустили внутриполитический документ, который рассматривает расширение дипломатических связей с разными странами. Составители документа ожидают, что стране удастся получить значительную экономическую помощь, если Северной Корее удастся наладить отношения с другими государствами.