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СМИ: КНДР ждет $20-50 млрд от налаживания связей с Японией
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СМИ: КНДР ждет $20-50 млрд от налаживания связей с Японией 

Газета.Ru 1 час назад
Северная Корея ждет $20-50 млрд экономической помощи от Японии, если странам удастся наладить отношения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету Asahi.
Согласно источникам издания, в КНДР выпустили внутриполитический документ, который рассматривает расширение дипломатических связей с разными странами. Составители документа ожидают, что стране удастся получить значительную экономическую помощь, если Северной Корее удастся наладить отношения с другими государствами.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын хочет встретиться с властями разных стран, включая Россию, США, Южную Корею и Японию. Также ранее стало известно, что первая встреча лидеров США и КНДР должна пройти в мае этого года, точная дата в данный момент неизвестна.
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