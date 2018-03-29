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CNN: назначение экс-помощника Обамы в совет директоров Netflix возмутило пользователей
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CNN: назначение экс-помощника Обамы в совет директоров Netflix возмутило пользователей 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Бывший помощник 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс вошла в совет директоров американской компании потокового видео Netflix. Об этом объявила в среду Netflix.
Райс также занимала должность постоянного представителя США при ООН (в 2009-2013 годах). «Мы рады приветствовать посла Райс в совете директоров Netflix», — заявил в связи с этим основатель компании Рид Хэйстингс. «На протяжении десятилетий она занималась сложными, комплексными мировыми проблемами, продемонстрировав ум, честность и проницательность. Мы ожидаем, что ее опыт и мудрость принесут нам благо», — добавил он.
Как заметила телекомпания CNN, пользователи Netflix в социальных сетях восприняли назначение совсем иначе, припомнив то, что Райс в свое время попалась на лжи во время разбирательства обстоятельств нападения на базу ЦРУ в Ливии. Одни пользователи назвали нового члена совета директоров компании лгуньей, другие — представительницей коррупции во власти при Обаме. Другие не без опаски сочли назначение предвестником съемок нового шоу с Обамой, а также предложили ввести в состав руководства компании финансиста с не самой хорошей репутацией Джорджа Сороса.
Ранее газета The New York Times информировала, что Барак Обама ведет переговоры с Netflix по поводу своего участия в съемках серии шоу. Netflix готова заплатить солидные деньги 56-летнему Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет представлен исключительно в режиме потокового видео. Сумма, оговоренная в проекте контракта, не раскрывалась.
В сентябре 2012 года исламисты атаковали базу ЦРУ в ливийском Бенгази, имевшую статус дипломатической миссии США. В результате нападения погибли четыре американца, включая посла Кристофера Стивенса.
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