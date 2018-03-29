Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Кострому запустят с 30 марта с автостанции «ВДНХ»

Ежедневный автобусный рейс Москва-Кострома будет запущен с автостанции «ВДНХ» с 30 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «Перевозчик ООО «Финвал» сообщает об открытии с 30 марта 2018 г. рейсов по маршруту Москва-Кострома. Рейсы отправляются из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 20:30», — отмечается в сообщении. Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит: до Сергиева Посада — 200 руб., до Ростова — 450 руб., до Ярославля — 650 руб., до Костромы — 1 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости проезда для взрослых. Стоимость провоза единицы багажа составит 100 руб.