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Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Кострому запустят с 30 марта с автостанции «ВДНХ»
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Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Кострому запустят с 30 марта с автостанции «ВДНХ» 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Ежедневный автобусный рейс Москва-Кострома будет запущен с автостанции «ВДНХ» с 30 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Финвал» сообщает об открытии с 30 марта 2018 г. рейсов по маршруту Москва-Кострома. Рейсы отправляются из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 20:30», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит: до Сергиева Посада — 200 руб., до Ростова — 450 руб., до Ярославля — 650 руб., до Костромы — 1 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости проезда для взрослых. Стоимость провоза единицы багажа составит 100 руб.
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