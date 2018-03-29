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Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал о Трампе
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Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал о Трампе 

Российская Газета 36 минут назад
Американский режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал о нынешнем президенте США.
Как пишет РИА Новости, прежде чем начать работу над лентой, Роуч внимательно изучит скандальную книгу Майкла Вульфа о Дональде Трампе. Напомним, издание под названием «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вызвала резкое возмущение американского лидера.
В книге, которая построена на интервью с ближайшими советниками главы Белого дома, утверждалось, что миллиардер плохо подготовлен к тому, чтобы взять на себя обязанности президента.
В январе появилась информация, что книга Вульфа ляжет в основу телесериала. Права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content. Стоимость сделки исчисляется миллионами долларов.
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