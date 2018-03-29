Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал о Трампе

Американский режиссер Джей Роуч , работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал о нынешнем президенте США

В книге, которая построена на интервью с ближайшими советниками главы Белого дома, утверждалось, что миллиардер плохо подготовлен к тому, чтобы взять на себя обязанности президента.

В январе появилась информация, что книга Вульфа ляжет в основу телесериала. Права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content. Стоимость сделки исчисляется миллионами долларов.