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Украинский блогер высмеял Порошенко за разрыв с Россией
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Украинский блогер высмеял Порошенко за разрыв с Россией 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Популярный украинский блогер Иван Лихачев с иронией прокомментировал заявления президента Петра Порошенко по поводу отношений с Россией и соглашения с «Газпромом». Он подметил, что главе государства никак не удается определиться, сообщило ИА Nation News.
Порошенко хвастался, что уже 500 дней мы не покупаем российский газ, что мы его покупаем в Европе с помощью реверсов. Только вот непонятно, чей мы газ в Европе покупаем
— цитирует агентство слова Лихачева
Автор ролика не может понять, зачем нужно переплачивать Европе за газ, который можно дешевле купить в России. Иван Лихачев также напомнил слова президента Петра Порошкенко в 2017 году о том, что приняты жесткие энергетические меры, и уже почти полтора года Украина не закупает газ у России.
Затем украинский лидер попросил снизить температуру отопления на предприятиях и в домах граждан. Мог ли так обратиться к своему народу Владимир Путин, задается вопросом блогер.
Украина должна заключить договор о дружбе с Россией «на новых основаниях». Ранее такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел страны по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной радиостанции «Новое время».
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