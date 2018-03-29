Украинский блогер высмеял Порошенко за разрыв с Россией 

Популярный украинский блогер Иван Лихачев с иронией прокомментировал заявления президента Петра Порошенко по поводу отношений с Россией и соглашения с «Газпромом». Он подметил, что главе государства никак не удается определиться, сообщило ИА Nation News.
Порошенко хвастался, что уже 500 дней мы не покупаем российский газ, что мы его покупаем в Европе с помощью реверсов. Только вот непонятно, чей мы газ в Европе покупаем
— цитирует агентство слова Лихачева
Автор ролика не может понять, зачем нужно переплачивать Европе за газ, который можно дешевле купить в России. Иван Лихачев также напомнил слова президента Петра Порошкенко в 2017 году о том, что приняты жесткие энергетические меры, и уже почти полтора года Украина не закупает газ у России.
Затем украинский лидер попросил снизить температуру отопления на предприятиях и в домах граждан. Мог ли так обратиться к своему народу Владимир Путин, задается вопросом блогер.
Украина должна заключить договор о дружбе с Россией «на новых основаниях». Ранее такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел страны по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной радиостанции «Новое время».