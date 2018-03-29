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СМИ: Россияне стали в десять раз реже посещать Украину с деловыми визитами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: Россияне стали в десять раз реже посещать Украину с деловыми визитами 

RT на русском 46 минут назад
Число россиян, посетивших Украину с деловыми визитами, в 2017 году сократилось более чем в десять раз по сравнению с 2013 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности России. По данным, которые были предоставлены единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), в 2013 году деловые поездки в соседн.ю страну совершили более 92 тыс. граждан России, а в 2017-м — менее 9 тыс. россиян.
«Пропаганда национализма и тенденция к переписыванию истории пугают россиян, которые до начала конфликта приезжали на Украину по семейным и другим причинам», — заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.
По его словам, снижение числа приезжающих россиян негативно влияет на украинскую экономику.
Ранее в украинской Госпогранслужбе сообщили, что более чем 600 гражданам России запрещён въезд на Украину.
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