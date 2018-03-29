СМИ: Россияне стали в десять раз реже посещать Украину с деловыми визитами

Число россиян, посетивших Украину с деловыми визитами, в 2017 году сократилось более чем в десять раз по сравнению с 2013 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности России . По данным, которые были предоставлены единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), в 2013 году деловые поездки в соседн.ю страну совершили более 92 тыс. граждан России , а в 2017-м — менее 9 тыс. россиян. Евгений Балицкий. «Пропаганда национализма и тенденция к переписыванию истории пугают россиян, которые до начала конфликта приезжали на Украину по семейным и другим причинам», — заявил депутат Верховной рады По его словам, снижение числа приезжающих россиян негативно влияет на украинскую экономику. Ранее в украинской Госпогранслужбе сообщили, что более чем 600 гражданам России запрещён въезд на Украину.