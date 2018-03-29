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Rambler приобрел онлайн-кинотеатр Okko
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Rambler приобрел онлайн-кинотеатр Okko 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Группа компаний Rambler&Co Александра Мамута приобрела онлайн-кинотеатр Okko. Сделка стала безденежной: владевшая проектом Era Capital Екатерины Лапшиной получит долю в медиахолдинге, сообщили в Rambler.
Как передает «Коммерсантъ», заключение договора подтвердила и Лапшина.
Отмечается, что присоединение Okko позволит Rambler создать кросс-медийную экосистему, охватывающую все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV. Таким образом группа компаний станет крупнейшим дистрибьютером контента онлайн и оффлайн с общей программой лояльности.
Ранее Rambler объявил об объединении с кинотеатрами «Синема Парк» и «Формула Кино», а также издательской группой «Азбука-Аттикус». В связи с этим в холдинге прошли кадровые перестановки.
Okko запустили в 2009 году. Кинотеатр работает без рекламы и предлагает пользователям подписку или покупку отдельных фильмов. После сделки эта модель сохранится.
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