Правительство обсудит распределение средств на развитие автодорог

Средства будут распределены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

"Согласно проекту, предлагается распределить средства в размере 6100883,5 тысяч рублей субъектам федерации", — говорится в сообщении.

В частности, 2,06 миллиарда рублей будут выделены на осуществление крупных и особо важных инфраструктурных проектов, а 2,54 миллиарда рублей — на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Также на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений планируется направить 1,32 миллиарда рублей. Наконец, финансирование в размере 186 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Также на этом заседании будет рассмотрен проект, направленный на актуализацию правовой базы в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте.