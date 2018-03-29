Ещё
Правительство обсудит распределение средств на развитие автодорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Правительство обсудит распределение средств на развитие автодорог 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение более 6 миллиардов рублей между субъектами РФ в рамках проектов развития региональных автодорог, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства будут распределены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
"Согласно проекту, предлагается распределить средства в размере 6100883,5 тысяч рублей субъектам федерации", — говорится в сообщении.
В частности, 2,06 миллиарда рублей будут выделены на осуществление крупных и особо важных инфраструктурных проектов, а 2,54 миллиарда рублей — на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
Также на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений планируется направить 1,32 миллиарда рублей. Наконец, финансирование в размере 186 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Также на этом заседании будет рассмотрен проект, направленный на актуализацию правовой базы в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте.
РИА Новости: последние новости
"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению газовых контрактов Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle В Японии приняли рекордный бюджет на оборону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия раскрыла место отравления Скрипалей127
Путин решил судьбу Тулеева368
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине594
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово332
Трагедию в Кемерово могли предотвратить132
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение