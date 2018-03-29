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Кабмин РФ обсудит распределение 6 млрд рублей на развитие региональных автодорог
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Кабмин РФ обсудит распределение 6 млрд рублей на развитие региональных автодорог 

Прайм 39 минут назад
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение более 6 миллиардов рублей между субъектами РФ в рамках проектов развития региональных автодорог, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства будут распределены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
"Согласно проекту, предлагается распределить средства в размере 6100883,5 тысяч рублей субъектам федерации", — говорится в сообщении.
В частности, 2,06 миллиарда рублей будут выделены на осуществление крупных и особо важных инфраструктурных проектов, а 2,54 миллиарда рублей — на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
Также на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений планируется направить 1,32 миллиарда рублей. Наконец, финансирование в размере 186 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Также на этом заседании будет рассмотрен проект, направленный на актуализацию правовой базы в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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