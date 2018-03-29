Правительство обсудит поддержку автопрома и строительство новых дорог

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, среди тем повестки дня — поддержка автопрома, а также строительство и ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Один из вопросов повестки дня предусматривает выделение 4 млрд рублей на стимулирование реализации колесных транспортных средств по договорам лизинга, 3 млрд рублей — на стимулирование продаж автомобилей гражданам, 500 млн рублей — на стимулирование производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа, 2,5 млрд рублей — на стимулирование продаж техники на природном газе. Кроме того, для поддержки организаций легкой промышленности планируется выделить 700 млн рублей, для развития деятельности российских организаций-производителей камвольных и поливискозных тканей — 500 млн рублей, а на снижение долговой нагрузки организаций легкой промышленности — 1 млрд рублей.

Другой вопрос, который рассмотрит правительство, связан с развитием дорог регионального и местного значения, а также проектом «Безопасные и качественные дороги». Всего на эти цели регионам предлагается выделить 6,1 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей — на крупные и особо важные инфраструктурные проекты, 2,5 млрд рублей — на приведение дорог в нормативное состояние и развитие их пропускной способности. 1,3 млрд рублей кабмин планирует направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений, а еще более 186 млн рублей — на финансирование приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Также правительство рассмотрит вопрос о распределении регионам средств на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков. В 2018 году на эти цели в бюджете предусмотрено 3 млрд 721,53 млн рублей, в 2019 году — 3 млрд 419,27 млн рублей, в 2020 году — 3 млрд 480,99 млн рублей. Другой вопрос повестки дня связан с ассигнованиями на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы, на эти цели планируется распределить 9 млрд 633 млн рублей.