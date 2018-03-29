Слишком крупная рыба: государство проглатывает банки

Информационно-аналитический отдел Банки.ру подготовил комплексный обзор российского банковского сектора в 2017 году и прогноз на 2018-й. Продолжится ли массовая зачистка банков? Остановится ли нарастающая экспансия государства в банковский бизнес? Что будет со ставками по вкладам и кредитам?

Участники банковского рынка

Рекордные сроки проведения финансового оздоровления последнего вполне могут послужить для представителей ЦБ предпосылкой к более высокой публичной оценке эффективности санации с участием ФКБС, нежели ранее проводимых процедур под руководством Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На момент публикации исследования уже известно о решении присоединить Бинбанк к «ФК Открытие».

Всего в 2017 году лицензии были отозваны у 47 банков (для сравнения: в 2016 году было отозвано 93 лицензии), еще 11 ушли с рынка добровольно, преимущественно за счет поглощений другими кредитными организациями. За 12 месяцев число действующих в России банков сократилось с 575 до 517.

Основной причиной отзывов банковских лицензий остается высокорискованная кредитная политика, или бизнес-модель, — размещение средств в низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, неадекватная оценка рисков и недоформирование резервов.

Финансовые показатели

Нетто-активы российских кредитных организаций, публикующих отчетность на сайте Банка России, за 2017 год увеличились на 7,3%, или на 5,7 трлн рублей, по данным рейтинга Банки.ру. Крупнейшим банкам легко удалось компенсировать уход с рынка двух участников, входивших в топ-50 по размеру активов (банка «Югра» и Татфондбанк). На 1 января 2018 года чистые активы банковского сектора составили 83,2 трлн рублей (расчеты Банки.ру без учета банков, не публиковавших отчетность).

Доля чистых активов пяти крупнейших банков за 2017 год выросла с 55,2% до 55,8%, доля топ-50 — с 88,5% до 90%, а доля 200 крупнейших кредитных организаций — с 98% до 98,5% от общей суммы активов российских банков.

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Совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за 2017 год на 6,1%, до 45,99 трлн рублей, по данным рейтинга Банки.ру (без учета банков, не публиковавших отчетность). Это более 55,2% активов.

К 1 января 2018 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 63,4% от общей суммы выданных кредитов, на топ-100 кредитных портфелей уже приходилось 96,9% (годом ранее — 62,2% и 96,6% соответственно).

Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с 23,1% до 25,3%. При этом выросла и доля корпоративных кредитов — с 69% до 70,2%. Соответственно, доля прочих кредитов стала еще меньше.

Динамика просроченной задолженности и в розничном, и в корпоративном сегменте в 2017 году была разнонаправленной. В итоге рост совокупной просроченной задолженности, согласно рейтингу Банки.ру, составил за год 4,3%. Для сравнения: в 2016 году динамика просрочки была отрицательной (сокращение на 5,8%).

Удельный вес просрочки в совокупном кредитном портфеле на 1 января 2018 года составляет 6,2% (годом ранее — 6,3%). Доля просроченных ссуд в розничном портфеле сократилась за прошедший год с 7,9% до 7%, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, в корпоративном же портфеле увеличилась — с 5,8% до 5,9%.

Динамика роста кредитного портфеля в текущем году сохранится примерно в тех же масштабах, что и в 2017-м. Основными поддерживающими факторами выступят низкие процентные ставки и восстановившийся рост кредитования физических лиц, в том числе ипотечное и необеспеченное кредитование. Рост необеспеченных кредитов при отсутствии реального улучшения платежеспособности населения будет отрицательно влиять на качество кредитных портфелей российских банков.

Динамика просроченной задолженности в розничном сегменте в 2018 году окажется более существенной, чем в прошедшем году, а удельный вес такой просрочки, вероятно, останется на уровне начала 2018-го.

В 2017 году года совокупная сумма привлеченных российскими банками средств юридических и физических лиц увеличилась на 4,9% до 51,4 трлн рублей.

Более существенно на общий рост в прошедшем году повлияла динамика средств физических лиц (+8%, или +1,92 трлн рублей), депозиты и остатки на счетах корпоративных клиентов увеличились на 5,4%, или на 1,28 трлн рублей.

Средства корпоративных клиентов «отросли» после сокращения на 11,3% в 2016 году. На начало 2016-го их сумма составляла 26,7 трлн рублей, на начало 2017-го — 23,7 трлн, а на 1 января 2018 года — 24,97 трлн рублей, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру.

К 1 января 2018 года на балансах пяти крупнейших банков находилось более 61% от совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц, на долю топ-50 банков приходилось уже 89,8%, а на топ-100 — 94,5%.

Банк России уже в феврале 2018 года повысил прогноз профицита ликвидности банковского сектора на конец 2018 года — с 3,1—3,5 трлн до 3,2—3,6 трлн рублей. Прогноз ЦБ по 2017 году сбылся, и структурный профицит ликвидности сектора достиг верхней границы этого прогноза — 2,6 трлн рублей. Однако эта цифра была установлена (прогноз был изменен) уже в декабре из-за трат санации крупных банков («ФК Открытие», ПСБ, Бинбанк) через ФКБС. И если в 2018 году ЦБ придется принимать какие-то крупные решения — по санации или по другому изменению финансовой среды, то прогноз, конечно, снова поменяется.

Учитывая прогнозы ЦБ по сохранению профицита ликвидности банковского сектора, российские банки в первом полугодии en masse не будут испытывать потребности в привлечении средств регулятора. Однако в дальнейшем, при адаптации банков к существованию в условиях такого профицита, востребованность ресурсов, предоставляемых ЦБ, будет расти.

Чистая прибыль российских банков по итогам 2017 года составила 789,7 млрд рублей, что на 15% ниже, чем финансовые результаты за 2016 год. Тогда банковский сектор получил совокупную чистую прибыль в размере 929,7 млрд рублей.

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При этом прибыль за 2017 год оказалась выше, чем годом ранее (1,56 трлн против 1,29 трлн рублей), но выше оказались и совокупные убытки по сектору (772 млрд против 362,2 млрд рублей). Прибыльными в прошедшем году оказались 420 кредитных организаций (445 за 2016 год), а отрицательный финансовый результат продемонстрировали 140 кредитных учреждений (178 за 2016 год).

Рентабельность активов банковского сектора по итогам 2017 года тоже оказалась ниже прошлогоднего уровня (1% против 1,2%), рентабельность капитала составила 8,3% (против 10,3% за 2016 год).

Глава Центробанка прогнозирует прибыль сектора в 2018 году на уровне 1,5 трлн рублей с вероятностью коррекции при отрицательной переоценке активов санируемых банков и существенного доформирования резервов. Мы прогнозируем более скромные финансовые результаты по итогам текущего года (чистая прибыль порядка 1 трлн рублей за год).

Прогноз на 2018 год В условиях стабильности экономико-политических условий существования России и российской банковской системы, в отсутствие крупных внешних шоков информационно-аналитический отдел портала Банки.ру прогнозирует:? Замедление сокращения числа банков: в 2018 году будет отозвано меньше лицензий, чем в 2017-м. Как и в прошедшем году, основной официальной причиной отзывов останется высокорискованная кредитная политика, размещение средств в низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, неадекватная оценка рисков и недоформирование резервов. Однако проблемы с перестройкой некоторых банков при переходе на систему пропорционального регулирования могут добавить «лишних» 10—15 отзывов лицензий в конце 2018 — начале 2019 года. ? Рост бизнеса крупных игроков и работа регулятора по очищению банковского сектора с одновременным огосударствлением и санацией крупных банков продолжат способствовать увеличению концентрации активов сектора на крупнейших банках страны. Удельный вес госбанков в банковском секторе будет продолжать расти и в 2018 году, но без существенного «неорганического» роста, как в 2017-м. ? Сохранение Банком России курса на смягчение денежно-кредитной политики и снижение уровня ключевой ставки до 6,5—7% к концу 2018 года при инфляции на целевом уровне в 4%. ? Сохранение в 2018 году тенденции к снижению процентных ставок банками — как по кредитам, так и по депозитам для юридических и физических лиц. Сокращение ставок по срочным депозитам физлиц до 5—5,5% к концу 2018 года. ? Сохранение динамики роста совокупного кредитного портфеля в 2018 году на уровне прошлого года (ориентир 5—7% за год). Основные поддерживающие факторы: низкие процентные ставки, восстановившийся рост кредитования физических лиц, в частности рост ипотечного и необеспеченного кредитования. Рост необеспеченного кредитования в отсутствие реального улучшения платежеспособности населения будет отрицательно влиять на качество кредитных портфелей российских банков. ? Рост просроченной задолженности в розничном сегменте кредитования в 2018-м окажется более существенным, чем в прошедшем году. Удельный вес такой просрочки, вероятно, останется на уровне начала 2018 года — порядка 7% в розничном портфеле. ? Сохранение или небольшое сокращение доли просроченной задолженности (5,5—6,5%) в совокупном портфеле корпоративных кредитов в 2018 году при росте этого портфеля за счет крупного бизнеса. ? Сохранение хорошей динамики ипотечного кредитования в 2018 году: объемы выдачи кредитов на уровне не ниже 2017 года (более 2 трлн рублей), рост портфеля жилищных ипотечных кредитов на 12—15%, снижение средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам за 12 месяцев в районе 8,5—9,5% против 10,64% на 1 января 2018 года. ? Ограничение аудитории получателей госсубсидии по автокредитам и снижение темпов понижения ставок в 2018 году, очевидно, обеспечат сокращение объемов выданных автокредитов по сравнению с показателями 2017 года. То есть российские банки в 2018 году выдадут менее 420 млрд рублей автокредитов. На этом фоне будет заметно продолжение роста доли просроченной задолженности по автокредитам. ? Рост объема рублевых вкладов на 4—6% в 2018 году (совокупных средств физлиц и ИП — на 6—8%) и сохранение тенденции к снижению валютных обязательств банков перед юридическими и физическими лицами при отсутствии существенных внешнеэкономических изменений и продолжении таргетирования инфляции. При ослаблении национальной валюты до 65—68 рублей за доллар США из-за внешних шоков и изменения экономико-политических условий — рост депозитной базы до 10—12% с учетом валютной переоценки в номинальном выражении. Основной рост в обоих случаях придется на крупнейшие банки, в частности на «госбанки». ? Снижение рентабельности средних и небольших банков, проигрывающих конкуренцию за розничного клиента и более дешевые ресурсы крупным игрокам на фоне снижения ставок в 2018 году. ? Совокупную чистую прибыль по банковскому сектору порядка 1 трлн рублей за 2018 год. Основной рост будет обеспечивать кредитование физических лиц (рост доходов на 8—12%). Возможно сокращение резервов на возможные потери, а также сокращение организационных расходов и расходов на персонал при общем сокращении доходности в условиях низких ставок. Снижение доходов от корпоративного кредитования и операций с ценными бумагами. ? Сохранение профицита ликвидности банковского сектора, адаптация банков к существованию в условиях такого профицита, постепенный рост востребованности ресурсов, предоставляемых Банком России, во втором полугодии 2018 года.

Полностью обзор можно посмотреть здесь: bank_obzor_2017_29019260.pdf.