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Единственный претендент засомневался в приватизации «Югории»
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Единственный претендент засомневался в приватизации «Югории» 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Аукцион по страховой компании «Югория» (в прошлом году собрала 9,4 млрд руб. премий, 23-е место в списке страховщиков по этому показателю) может пройти без участия страховой компании «Опора». План инвестора купить конкурента мог измениться после консультации с Центробанком, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Югории», и собеседник, близкий к «Опоре». По данным одного из них, Центробанк счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».
Представитель «Югории» от комментариев отказался — рекомендовал обратиться с вопросом к руководству «Опоры» и Центробанку. Представитель «Опоры» сказал «Ведомостям», что компания не приняла окончательного решения об участии или неучастии в аукционе, потому что не обладает достаточной информацией о компании «Югория». Прежде представитель «Опоры» сообщал, что компания рассматривает возможность покупки «Югории», а в феврале говорил «Ведомостям», что оценивает условия участия в аукционе.
Центробанк не комментирует действующие компании и конкретные сделки, говорит его представитель и напоминает, что с 28 января ЦБ наделен правом согласования сделок с крупными пакетами акций и контроля за владельцами крупных пакетов акций страховых организаций. Установлены и специальные требования к лицам, имеющим право (прямо или косвенно либо совместно с иными лицами) распоряжаться более 10% акций страховщиков.
Акционер «Опоры» пока единственный, кто объявил о намерениях купить «Югорию».
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство московского ООО «Открытый мир» о покупке 100% акций ГСК «Югория» («Открытый мир» — акционер страховой компании «Опора», которая в сентябре 2015 г. вошла в состав структур Александра Кондратенкова).
Открытый аукцион 100% акций страховой компании «Югория», единственный акционер которой — Ханты-Мансийский автономный округ, назначен на 30 мая. Стартовая цена — 2,893 млрд руб., сообщала в феврале пресс-служба страховщика. Приватизировать «Югорию» власти округа пытаются с 2008 г., цена постоянно падает.
СК «Опора» входит в управляющую компанию «Опора», в которую также входит компания НАСКО (акционер «Опоры» купил ее в прошлом году, но размер пакета и сумму сделки не раскрыл). В начале марта в здании в Москве, где располагается офис НАСКО, прошли обыски, рассказали «Ведомостям» человек, знающий это от ЦБ, один из страховщиков и человек, близкий к управляющей компании «Опора». Посещение правоохранительными органами бизнес-центра на Золоторожском Валу никак не связано с деятельностью НАСКО, говорил тогда представитель компании.
«Ведомости» ожидают комментария акционера «Югории» — ХМАО.
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