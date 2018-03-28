«Русснефть» может направить на выплату дивидендов по «префам» 2,304 млрд руб за 2017 г

МОСКВА , 28 мар /ПРАЙМ/. "Русснефть" может направить на выплату дивидендов по «префам» 2,304 миллиарда рублей по итогам 2017 года, или около 21% чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете компании по МСФО.

Сумма дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям за 2017 год может составить 2,304 миллиарда рублей, в то время как за 2016 год эти выплаты составили 2,426 миллиарда рублей, или 18% от чистой прибыли по РСБУ (были выплачены в долларах — по 0,40803 доллара на каждую привилегированную акцию).

В отчете «Русснефти» подчеркивается, что эта оценка является предварительной. «Учитывая, что решение о выплате указанных дивидендов на дату выпуска отчетности не было принято общим собранием акционеров, данные суммы могут отличаться по факту принятия такого решения», — говорится в документе.

Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ в 2017 году упала на 22% по сравнению с 2016 годом и составила 10,805 миллиарда рублей.

Дивиденды на обыкновенные акции «Русснефти» планируется платить по итогам 2018 года при цене нефти 50-55 долларов за баррель и курсе доллара 60 рублей, сообщал в июне прошлого года глава компании Михаил Гуцериев

Уставный капитал «Русснефти» составляет 196,076 миллиона рублей, он разделен на 294,120 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.