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«Русснефть» может направить на выплату дивидендов по «префам» 2,304 млрд руб за 2017 г
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«Русснефть» может направить на выплату дивидендов по «префам» 2,304 млрд руб за 2017 г 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Русснефть" может направить на выплату дивидендов по «префам» 2,304 миллиарда рублей по итогам 2017 года, или около 21% чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете компании по МСФО.
Сумма дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям за 2017 год может составить 2,304 миллиарда рублей, в то время как за 2016 год эти выплаты составили 2,426 миллиарда рублей, или 18% от чистой прибыли по РСБУ (были выплачены в долларах — по 0,40803 доллара на каждую привилегированную акцию).
В отчете «Русснефти» подчеркивается, что эта оценка является предварительной. «Учитывая, что решение о выплате указанных дивидендов на дату выпуска отчетности не было принято общим собранием акционеров, данные суммы могут отличаться по факту принятия такого решения», — говорится в документе.
Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ в 2017 году упала на 22% по сравнению с 2016 годом и составила 10,805 миллиарда рублей.
В ноябре в ежеквартальном отчете «Русснефти» сообщалось, что "Рост банк" Михаила Шишханова (находится под санацией ЦБ) стал владельцем почти всех привилегированных акций «Русснефти», которые составляют 25% ее уставного капитала.
Дивиденды на обыкновенные акции «Русснефти» планируется платить по итогам 2018 года при цене нефти 50-55 долларов за баррель и курсе доллара 60 рублей, сообщал в июне прошлого года глава компании Михаил Гуцериев.
Уставный капитал «Русснефти» составляет 196,076 миллиона рублей, он разделен на 294,120 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
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