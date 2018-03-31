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Разработчики рассказали подробности о ДТП с электромобилем Tesla в США
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Разработчики рассказали подробности о ДТП с электромобилем Tesla в США 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: 3Dnews.ru
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla заявил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, в автомобиле работал режим автопилота, говорится в заявлении компании.
"За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении «минимум», — заявила компания.
По данным автопроизводителя, во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но «за шесть секунд до столкновения, как было зафиксировано, руки водителя находились не на руле».
Авария с участием электромобиля компании Tesla Model X произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается неизвестным, был ли в Model X включен режим автопилота.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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