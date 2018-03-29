Капитализация Tesla за месяц упала почти на 15 млрд долларов

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки у компании наличности, а также из-за скандала с аварией ее электромобиля.

По данным торговых площадок, с начала месяца акции компании упали в цене примерно на 25%, капитализация Tesla на конец марта составляла 43,296 млрд долларов против 57,949 млрд месяцем ранее, передает РИА «Новости»

Падение акций американского производителя электромобилей стало рекордным за всю историю торгов компании, отмечает Market Watch. В годовом выражении снижение стоимости Tesla составило 7,5%.

Основатель и генеральный директор компании Илон Маск , которому принадлежит порядка 20% акций Tesla, за март лишился примерно 3 млрд долларов.

Напомним, в начале февраля Tesla отчиталась о крупнейшем квартальном убытке.