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Капитализация Tesla в марте упала на $14,65 млрд, или на 1/4, состояние Маска — на $3 млрд
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Капитализация Tesla в марте упала на $14,65 млрд, или на 1/4, состояние Маска — на $3 млрд 

Прайм 22 минуты назад
МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla за месяц сократилась на 14,65 миллиарда долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электромобиля, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании упали в цене примерно на 25% с начала месяца. В обращении находится 168,919 миллиарда акций компании. Исходя из этого количества и рыночной стоимости бумаг, ее капитализация за месяц упала до 43,296 миллиарда долларов с 57,949 миллиарда. Как добавляет агентство Market Watch, такое месячное снижение стало самым резким за всю историю торгов компании. В годовом выражении снижение стоимости Tesla составило 7,5%.
Основатель и генеральный директор компании Илон Маск, который владеет примерно 19,9% ее акций, в результате удешевления ее стоимости лишился примерно 3 миллиардов долларов.
Во вторник рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг корпоративной задолженности Tesla до «B3» с «B2». Аналитики агентства отметили, что компании придется произвести крупную, краткосрочную докапитализацию, если она хочет погасить задолженность и избежать дефицита ликвидности. Было указано на большой отрицательный денежный поток (FCF) Tesla и скорый срок погашения бондов компании.
А несколькими днями ранее, в пятницу, на трассе Highway 101 в штате Калифорния произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Ранее в эту среду американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этой аварии. Регулятор отметил, что остается неизвестно, был ли в Model X включен режим автопилота. На этом фоне акции компании дешевели на 8% во вторник и в среду.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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