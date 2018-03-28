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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 28 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 64,61 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,98%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 63,73 долл. и сопротивление — на 66,55 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,89% и торгуется на отметке 89,75 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,79%, достигнув отметки 68,91 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,30 долл. за баррель.
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