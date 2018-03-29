Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 64,58 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,31%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 63,73 долл. и сопротивление — на 66,55 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,10% и торгуется на отметке 89,67 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизился на 0,23%, достигнув отметки 68,92 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,34 долл. за баррель.